«Бавария» сделала предложение об аренде Бэйла

По информации источника, чемпион Германии уже сделал предложение «сливочным» об аренде 29-летнего игрока. Ранее интерес к валлийцу проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», однако из-за высокого оклада футболиста они отказались от его возможного подписания. Мюнхенцы же готовы взять расходы по зарплате вингера на себя.