«Астана» разгромила «Кайсар» и вернула себе единоличное лидерство в КПЛ-2019

Игра проходила сегодня, 16 июня, на «Астана Арене» в столице и завершилась со счетом 4:1.

В начале игры у «Астаны» из-за офсайда был отменен гол боснийского защитника Марина Аничича, но это не остановило действующих чемпионов.

На 14-й минуте забил форвард Роман Муртазаев, на 26-й отличился хавбек Юрий Перцух, на 47-й крупным счет сделал полузащитник сборной Румынии Дорин Ротариу, а на 50-й четвертый мяч провел хорват Марина Томасова.

В концовке «Кайсару» удалось отыграть один гол. Его автором на 79-й минуте стал хавбек сборной Армении Тигран Барсегян.

Для «Астаны» эта победа стала 11-й в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел четвертое поражение. С 35 очками столичный клуб возглавляет таблицу, на три балла опережая «Тобол», который сыграл на два матча меньше. Пятое место занимает «Кайсар», набравший 26 баллов за 16 встреч.