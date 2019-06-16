«Шахтер» впервые в КПЛ-2019 сыграл в Караганде и упустил победу над «Атырау»
Футболисты «Шахтера» сыграли вничью с «Атырау» в домашнем матче 14-го тура казахстанской
Футболисты «Шахтера» сыграли вничью с «Атырау» в домашнем матче 14-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 16 июня, в Караганде и завершилась со счетом 1:1.
На 22-й минуте бельгийский полузащитник Доньет Шкодра вывел «Шахтер» вперед, но на 64-й сербский форвард «Атырау» Дарко Бьедов сравнял счет.
Для «Шахтера» эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для «Атырау» — пятой. Карагандинцы, впервые в сезоне игравшие на родном стадионе, с 18 очками идут седьмыми, а «нефтяники» с 11 баллами занимают предпоследнее, 11-е, место.