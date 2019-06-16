Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
19:30
Марокко
Замбия
Футбол. Сборные
20:45
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
21:00
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала» за € 4 млн

Неаполитанский «Наполи» выкупил трансфер колумбийского вратаря лондонского «Арсенала» Давида Оспины, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, итальянский клуб воспользовался опцией в арендном договоре о выкупе прав на футболиста за € 4 млн.

Фоторепортаж
Главные трансферы этого лета в европейском футболе

В минувшем сезоне 30-летний Оспина выступал за «Наполи» на правах аренды. Колумбиец принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 20 голов, совершив 37 сейвов. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил пять мячей, отразив 15 ударов.

Ранее Оспина также выступал за «Атлетико Насьональ» и «Ниццу». За сборную Колумбии вратарь провёл 96 матчей.

«Наполи» финишировал на втором месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Снова Мария: Шарапова возвращается на корт
Контракт Панарина, награда для Кучерова: гид по межсезонью НХЛ
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 170 млн евро
Российский экипаж финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Маурицио Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Россиянка выиграла турнир в Польше с лучшим результатом сезона
«Бавария» сделала предложение об аренде футболиста «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь