«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала» за € 4 млн
Неаполитанский «Наполи» выкупил трансфер колумбийского вратаря лондонского «Арсенала» Давида Оспины, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Неаполитанский «Наполи» выкупил трансфер колумбийского вратаря лондонского «Арсенала» Давида Оспины, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский клуб воспользовался опцией в арендном договоре о выкупе прав на футболиста за € 4 млн.
В минувшем сезоне 30-летний Оспина выступал за «Наполи» на правах аренды. Колумбиец принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 20 голов, совершив 37 сейвов. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил пять мячей, отразив 15 ударов.
Ранее Оспина также выступал за «Атлетико Насьональ» и «Ниццу». За сборную Колумбии вратарь провёл 96 матчей.
«Наполи» финишировал на втором месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.