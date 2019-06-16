«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала» за € 4 млн

По данным источника, итальянский клуб воспользовался опцией в арендном договоре о выкупе прав на футболиста за € 4 млн.

В минувшем сезоне 30-летний Оспина выступал за «Наполи» на правах аренды. Колумбиец принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 20 голов, совершив 37 сейвов. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил пять мячей, отразив 15 ударов.