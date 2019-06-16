Шпилевский прокомментировал победу «Кайрата» с голами Исламхана и лучшего бомбардира КПЛ

Игра 14-го тура КПЛ завершилась со счетом 2:1. У «Кайрата» забили капитан команды Бауыржан Исламхан и лучший бомбардир чемпионата Адеринсола Эсеола.

По словам Шпилевского, на игре сказался перерыв в связи с матчами сборных, а его футболистов в ближайшее время ждет тяжелая работа.

«В первую очередь важно было, чтобы мы здесь одержали победу. Все-таки трудно проводить матч после сборной — некоторые играли два матча, некоторые один, а некоторые вообще не играли. Мы не знали, в какой форме ребята находятся, физической и эмоциональной. Поэтому с этой точки зрения я очень рад!

Понятно, ребятам тоже озвучил — нельзя так поступать в конце, не забиваем стопроцентные шансы и потом создается какая-то паника. Не все участвуют именно в подборах, скажем так, сами заставили себя нервничать. В конце-концов, заслуженная победа со стороны «Кайрата».

Желаю «Окжетпесу» удачи. Уверен, что будет еще не одна победа, а несколько. Команда показывает, что хочет играть, не боится независимо от соперника. Поэтому вам удачи, а нас ждет тяжелая работа на следующей неделе, — цитирует Шпилевского официальный сайт «Окжетпеса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович, который назвал этот результат максимом его команды.

«В первую очередь хотелось бы сказать спасибо болельщика. В очередной раз нас поддерживают, команда это видит. Очень приятно, такое количество наблюдать и такую поддержку.

Что касается игры — на данный момент нам очень сложно конкурировать с «Кайратом» и практически все возможное, что могли, мы сегодня сделали. Единственное, если бы мы забили первый мяч чуть раньше, может быть, больше времени было и так далее. И традиционно, у нас уже стало, что первый тайм мы проводим хуже, чем второй. Ребята это знают, нам есть над чем работать. А в целом, все все видели. Я думаю, на данный момент — это наш максимум, — сказал Карпович.