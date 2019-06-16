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19:31 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь использовал мотоцикл на одном из матчей в Бразилии

Во время одного из любительских матчей, который был проведен в Бразилии, произошел необычный эпизод, сообщает «Советский спорт».

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Во встрече был назначен угловой. Для того, чтобы помочь своей команде, голкипер отправился на другую сторону поля и принял участие в розыгрыше удара. Ничем опасным этот эпизод не закончился.

Самое смешное произошло уже после углового, когда к бровке поля подъехал мотоцикл. Голкипер сел на него, чтобы быстрее добраться на своих ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.
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