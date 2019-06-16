БАТЭ победил «Шахтер» в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Первая половина центрального поединка этого тура прошла в равной борьбе с обилием столкновений и нарушений правил. Результатом этого стало удаление защитника солигорчан Павла Рыбака, который покинул поле на 35-й минуте после второго предупреждения.

Во втором тайме борисовчане сумели воспользоваться численным преимуществом — на 60-й минуте верховую передачу Игоря Стасевича замкнул Станислав Драгун. Впрочем, не прошло и 10 минут, как счет стал равным — сербский защитник «Шахтера» Никола Антич отлично исполнил штрафной удар.

Еще через 10 минут хозяева поля вновь вышли вперед после второго гола Драгуна, а на 76-й минуте встречи Максим Скавыш установил окончательный результат — 3:1 в пользу БАТЭ.

Борисовчане вышли в лидеры чемпионата, но их может обойти брестское «Динамо», которое у себя дома сыграет сегодня вечером с «Гомелем». Минское «Динамо» примет земляков из «Энергетика-БГУ».

Результаты других матчей 11-го тура: «Городея» — «Торпедо» — 0:0, «Дняпро» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 3:0, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 2:1.