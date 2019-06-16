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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «ПСЖ»: Я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть «звезд» в команде.

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Источник: AFP 2019

«ПСЖ» в сезоне-2018/19 досрочно выиграл чемпионат Франции, но в Лиге чемпионов команда выбыла из плей-офф уже в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч английскому «Манчестер Юнайтед».

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«Я больше не хочу видеть “звезд”. Я понял, что необходимы изменения, иначе мы зайдем в тупик. Игроки должны взять на себя больше ответственности, чем ранее. Все будет совершенно иначе. Им придется больше делать, больше работать. Они здесь не для получения удовольствия. Если кто-то не согласен, двери открыты. Чао!», — цитирует Аль-Хелаифи France Football.

В мае в СМИ сообщалось, что катарская компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «Пари Сен-Жермен», может урезать финансирование французского футбольного клуба.

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