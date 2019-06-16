Президент «ПСЖ»: Я больше не хочу видеть «звезд» в клубе
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
«ПСЖ» в сезоне-2018/19 досрочно выиграл чемпионат Франции, но в Лиге чемпионов команда выбыла из
«Я больше не хочу видеть “звезд”. Я понял, что необходимы изменения, иначе мы зайдем в тупик. Игроки должны взять на себя больше ответственности, чем ранее. Все будет совершенно иначе. Им придется больше делать, больше работать. Они здесь не для получения удовольствия. Если
В мае в СМИ сообщалось, что катарская компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «Пари Сен-Жермен», может урезать финансирование французского футбольного клуба.