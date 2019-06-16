Хавбек «Астаны» раскрыл секрет эффектного гола в матче с разгромом «Кайсара»

Игра 14-го тура завершилась со счетом 4:1. В активе Перцуха — второй мяч, который он провел на 26-й минуте.
— Юрий, про гол. Выглядело все довольно эффектно!
— Передача была наигранная — на тренировках мы это отрабатываем, а дальше уже была импровизация. Все по моменту.
— Красиво перекинули вратаря — он был в зоне обзора?
— Да, я его видел. Заметил, что он идет на мяч. Он падал — это было видно.
— Был и второй эпизод, когда били в дальнюю «девятку». Выцеливали?
— Да, бил по ситуации. Сегодня были настроены на матч, ведь в последнее время было много критики в нашу сторону. Были обязаны выигрывать. И я рад, что мы это сделали.
— Разгромили одного из конкурентов. До 4:0 у «Кайсара» даже моментов не было. Это настрой так сказался?
— Мы готовились показать свой только лучший футбол. Готовились показать ту «Астану», которая есть.
— Можно сказать, что адаптировались в клубе. За сборную забили, теперь за «Астану» пошли голы.
— В этом году намного комфортнее. В прошлом сезоне была адаптация. Теперь все знаю — чувствую себя лучше.
Отметим, что «Астана» с 35 очками возглавляет таблицу, на три балла опережая «Тобол», который сыграл на два матча меньше. Пятое место занимает «Кайсар», набравший 26 очков за 16 встреч.