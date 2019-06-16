Хавбек «Астаны» раскрыл секрет эффектного гола в матче с разгромом «Кайсара»

Игра 14-го тура завершилась со счетом 4:1. В активе Перцуха — второй мяч, который он провел на 26-й минуте.

— Юрий, про гол. Выглядело все довольно эффектно!

— Передача была наигранная — на тренировках мы это отрабатываем, а дальше уже была импровизация. Все по моменту.

— Красиво перекинули вратаря — он был в зоне обзора?

— Да, я его видел. Заметил, что он идет на мяч. Он падал — это было видно.

— Был и второй эпизод, когда били в дальнюю «девятку». Выцеливали?

— Да, бил по ситуации. Сегодня были настроены на матч, ведь в последнее время было много критики в нашу сторону. Были обязаны выигрывать. И я рад, что мы это сделали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lTgDqmYrjGQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Разгромили одного из конкурентов. До 4:0 у «Кайсара» даже моментов не было. Это настрой так сказался?

— Мы готовились показать свой только лучший футбол. Готовились показать ту «Астану», которая есть.

— Можно сказать, что адаптировались в клубе. За сборную забили, теперь за «Астану» пошли голы.

— В этом году намного комфортнее. В прошлом сезоне была адаптация. Теперь все знаю — чувствую себя лучше.