Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Египет1
Гвинея0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Алжир1
Мали1
Футбол. Сборные
19:30
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
12Символическая сборная евросезона
21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек «Астаны» раскрыл секрет эффектного гола в матче с разгромом «Кайсара»

Полузащитник «Астаны» Юрий Перцух после крупной победы над «Кайсаром» рассказал корреспонденту Vesti.kz своем эффектном голе и прокомментировал уверенную игру против одного из основных конкурентов по КПЛ.

Наверх

Игра 14-го тура завершилась со счетом 4:1. В активе Перцуха — второй мяч, который он провел на 26-й минуте.

— Юрий, про гол. Выглядело все довольно эффектно!

— Передача была наигранная — на тренировках мы это отрабатываем, а дальше уже была импровизация. Все по моменту.

— Красиво перекинули вратаря — он был в зоне обзора?

— Да, я его видел. Заметил, что он идет на мяч. Он падал — это было видно.

— Был и второй эпизод, когда били в дальнюю «девятку». Выцеливали?

— Да, бил по ситуации. Сегодня были настроены на матч, ведь в последнее время было много критики в нашу сторону. Были обязаны выигрывать. И я рад, что мы это сделали.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Разгромили одного из конкурентов. До 4:0 у «Кайсара» даже моментов не было. Это настрой так сказался?

— Мы готовились показать свой только лучший футбол. Готовились показать ту «Астану», которая есть.

— Можно сказать, что адаптировались в клубе. За сборную забили, теперь за «Астану» пошли голы.

— В этом году намного комфортнее. В прошлом сезоне была адаптация. Теперь все знаю — чувствую себя лучше.

Отметим, что «Астана» с 35 очками возглавляет таблицу, на три балла опережая «Тобол», который сыграл на два матча меньше. Пятое место занимает «Кайсар», набравший 26 очков за 16 встреч.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
«Динамо» одержало победу в товарищеском матче со счетом 11:0
Виктор Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор
«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20
Российские волейболисты крупно проиграли иранцам в Лиге наций
Президент «ПСЖ»: Я больше не хочу видеть «звезд» в команде
Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь