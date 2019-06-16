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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

5 футболистов из Германии, за которых летом будут бороться топ-клубы

Скауты топ-клубов смотрят чемпионат Германии ради этих парней.

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Кай Хавертц (20 лет)

  • «Байер»
  • Стоимость: 90 млн евро.
Источник: AFP 2019

Кай — самый молодой футболист «Байера», забивавший в Бундеслиге. Он отличился, когда ему было 17 лет 9 месяцев и 22 дня. А в конце минувшего сезона во многом именно он вытащил «Байер» в Лигу чемпионов, забив семь голов в последних семи турах. На полузащитника уже претендует «Бавария», которая предлагает 90 млн евро, но «Байер» рассчитывает получить не меньше 100.

Тимо Вернер (23 года)

  • РБ «Лейпциг»
  • Стоимость: 65 млн евро (здесь и далее — по оценке Transfermarkt).
Источник: РИА "Новости"

К 23 годам он уже сыграл за сборную Германии в 25 матчах. Само собой, Вернера тоже хочет «Бавария». Правда, ей приходится конкурировать с «Ливерпулем» и «ПСЖ». Сообщалось, что мюнхенцы ещё в феврале согласовали условия личного контракта и теперь думают забрать нападающего бесплатно летом 2020 года.

Себастьен Аллер (24 года)

  • «Айнтрахт»
  • Стоимость: 40 млн евро.
Источник: AFP

В составе «Айнтрахта» все выделяли в первую очередь Йовича, который уже перешёл в «Реал». Однако на Аллера тоже много претендентов. Если верить новостям, то есть и топ-клубы. Француза хотят: «Ювентус», «МЮ», «Боруссия» Д, «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Нападающий достался «Айнтрахту» за 7 млн евро, а будет продан в разы дороже. Его уникальность — в единоборствах. В этом он один из лучших в Бундеслиге. Плюс он попал в топ-5 игроков турнира по системе «гол+пас» (15+9).

Жоэлинтон (22 года)

  • «Хоффенхайм»
  • Стоимость: 35 млн евро.
Источник: AFP 2019

Не самая очевидная персона в этом списке. Статистика у него хорошая, но не выдающаяся — 7 забитых мячей, но его прогресс очевиден. Менее чем за год его трансферная стоимость скакнула с 1,25 млн до 35 млн. Дело в том, что бразилец универсален — может сыграть в атаке на любой позиции: на острие, на фланге, под нападающим. Есть информация, что «Ньюкасл» может выкупить футболиста за 47 млн.

Джейдон Санчо (19 лет)

  • «Боруссия» Дортмунд
  • Стоимость: 100 млн евро.
Источник: AFP 2019

И наконец, главный лот. Санчо — человек с необычной судьбой. Вингер сборной Англии, никогда не играл в Англии. Он вырос в Лондоне, занимался в молодежных клубах «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а потом перешел в «Боруссию» Дортмунд. С «Сити» ему не удалось договориться по новому контракту и Санчо даже бойкотировал тренировки по информации the Telegraph.

В этом сезоне Санчо стал лучшим асситентом не только «Боруссии», но и Бундеслиги. У него 14 голевых передач. И при этом еще 12 забитых мячей (второй в турнире по системе гол+пас после Левандовски). А ведь парню всего 19 лет! Не удивительно, что он стоит дороже всех в чемпионате Германии. Хотя в этом сезоне он запомнился не только голами, но и косяком. Отправляясь в родной Лондон на матч 1/8 финала ЛЧ против «Тоттенхэма», Санчо забыл паспорт. Из-за него пришлось задержать самолет.

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