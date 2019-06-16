Григорчук после разгрома «Кайсара» объяснил отсутствие Кабананги и высказался об усилении к ЛЧ

Игра 14-го тура казахстанской премьер-лиги завершилась со счетом 4:1. Уже в первом тайме хозяева вели с разницей в два мяча.

— Для нас сегодня хороший день, выиграли, забили 4 мяча, в целом хорошо сыграли. Можем немного сегодня порадоваться, а с завтрашнего дня начинаем работать, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— По какой причине не сыграл Жуниор Кабананга?

— У него незначительное повреждение, но мы не имеем право рисковать здоровьем футболиста.

— Сегодня было много забросов за спину защитникам. Это была тактическая установка?

— Скажем так, это одно из наших средств, с помощью которых мы строим атакующие действия.

— Ожидали ли сегодня такого слабого сопротивления от «Кайсара»?

— Я с вами не соглашусь, «Кайсар» — очень квалифицированная команда, которая показала достойную игру.

— «Астана» поведя в счете отдала инициативу сопернику, это была такая тактика или же соперник заставил играть вторым номером?

— Это наш недостаток, который мы должны исправить. При таком счете у соперника есть психологические проблемы, при которых нужно продолжать играть. В такие моменты можно совершенствовать многие тактические элементы.

— Уже совсем чуть-чуть осталось до старта в еврокубках. Готова ли «Астана» на 100 процентов к старту?

— Уже не раз я об этом говорил, но повторю: мы не доукомплектованы и должны усилиться рядом игроков. На данный момент процесс идет, посмотрим, как это получится сделать.

— «Астана» обыграла команды из первой шестерки, но потеряла очки с клубами второй шестерки. Это проблемы мотивации?

— Есть целый ряд причин, о которых мы знаем и над которыми мы работаем. Я верю, что мы справимся с этим и впредь у нас не будет таких спадов, как был в мае.

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов, который назвал причину крупного поражения.

— Наша главная проблема сегодня — каждая длинная передача за спину нашей обороны находила своего адресата. К сожалению, наши игроки теряли концентрацию и поздно реагировали на это. Я в «Кайсаре» работаю три года и в первый раз вижу свою команду с такой плохой концентрацией в обороне. Это наша проблема и мы постараемся быстро поправить эти ошибки, — сказал Младенов.

— Могла ли пауза на матчи сборных так сказаться на команде?

— Нет, мы, как и все другие команды дали выходные команды, потом мы постарались вернуться на тот уровень, на котором мы закончили. Поэтому не думаю, что перерыв как-то сказался. «Астана» — это команда другого уровня, но мне очень не понравилось то, как выглядела сегодня моя команда.