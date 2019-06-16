Минское «Динамо» разгромило «Энергетик-БГУ» в первом матче после возвращения Сергея Гуренко

Начало первого после возвращения Сергея Гуренко на пост главного тренера «Динамо» поединка сложилось для «бело-синих» неудачно. Уже на 10-й минуте казахстанский легионер «студентов» Владислав Васильев вывел гостей вперед. Впрочем, то был первый и последний успех подопечных Владимира Белявского в этой встрече.

Вскоре динамовцы ответили на дерзость приезжей команды голевым дублем форварда Егора Зубовича, отличившегося на 25-й и 29-й минутах. Вдобавок к своим бедам, под занавес первого тайма гости остались вдесятером. С поля за две желтые карточки был удален Павел Гречишко, грубо сфоливший на все том же Зубовиче на 42-й минуте. Любопытно, что он появился на поле всего за 13 минут до этого, выйдя на замену.

По ходу второго тайма Сергей Гуренко произвел несколько замен, которые отлично сработали. Так, дублями отметились украинский и хорватский легионеры «Динамо», Дмитрий Билоног и Динко Треботич соответственно. Первым свое слово сказал Билоног, ставший автором забитых мячей на 62-й и 80-й минутах. Треботичу же хватило всего две минуты (86-я и 88-я), чтобы оформить свой голевой дубль. В итоге динамовцы одержали уверенную победу со счетом 6:1 и поднялись на четвертое место в чемпионате.