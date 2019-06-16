В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
В Неаполе со стены дома сняли табличку в честь
В Неаполе со стены дома сняли табличку в честь
Надпись на табличке гласила: «Здесь родился команданте Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, команданте!».
60-летний Сарри тренировал «Наполи» с 2015-го по 2018-й год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды вёл борьбу с «Ювентусом» за чемпионство, но оба раза финишировал на втором месте.
В прошлом сезоне Сарри тренировал «Челси». Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской