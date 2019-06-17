Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
09:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» перед Лигой чемпионов подписала футболиста сборной Исландии

Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте объявил переходе полузащитника сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона.

Наверх

В состав столичного клуба хавбек переходит в качестве свободного агента. Другие детали не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний полузащитник последние три сезона выступал в чемпионате Швейцарии в составе «Грассхопперса» и «Сант Галлена». Также Сигурьонссон играл в чемпионатах Швеции, Голландии и Исландии.

За сборную он провел 22 матча, в которых забил один гол. Летом 2016 года Сигурьонссон попал в заявку Исландии на участие в чемпионате Европы. Однако на турнире он был запасным и на поле не вышел.

В последнем сезоне за «Грассхопперс» центральный полузащитник провел 16 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.

Напомним, 18 июня состоится жеребьевка первого и второго этапов квалификации Лиги чемпионов. «Астана» в первом и втором квалификационных раундах будет в числе «сеяных» команд.

Игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 9/10 июля, а ответные — 16/17 июля 2019 года.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Исландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Уайт не исключил, что соперником Нурмагомедова станет Фергюсон
Инсайдер раскрыл соперника следующего боя Тайсона Фьюри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь