«Астана» перед Лигой чемпионов подписала футболиста сборной Исландии

В состав столичного клуба хавбек переходит в качестве свободного агента. Другие детали не уточняются.

28-летний полузащитник последние три сезона выступал в чемпионате Швейцарии в составе «Грассхопперса» и «Сант Галлена». Также Сигурьонссон играл в чемпионатах Швеции, Голландии и Исландии.

За сборную он провел 22 матча, в которых забил один гол. Летом 2016 года Сигурьонссон попал в заявку Исландии на участие в чемпионате Европы. Однако на турнире он был запасным и на поле не вышел.

В последнем сезоне за «Грассхопперс» центральный полузащитник провел 16 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.

Напомним, 18 июня состоится жеребьевка первого и второго этапов квалификации Лиги чемпионов. «Астана» в первом и втором квалификационных раундах будет в числе «сеяных» команд.