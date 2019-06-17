«Астана» перед Лигой чемпионов подписала футболиста сборной Исландии
Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте объявил переходе полузащитника сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона.
Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте объявил переходе полузащитника сборной Исландии Рунара Мара Сигурьонссона.
В состав столичного клуба хавбек переходит в качестве свободного агента. Другие детали не уточняются.
28-летний полузащитник последние три сезона выступал в чемпионате Швейцарии в составе «Грассхопперса» и «Сант Галлена». Также Сигурьонссон играл в чемпионатах Швеции, Голландии и Исландии.
За сборную он провел 22 матча, в которых забил один гол. Летом 2016 года Сигурьонссон попал в заявку Исландии на участие в чемпионате Европы. Однако на турнире он был запасным и на поле не вышел.
В последнем сезоне за «Грассхопперс» центральный полузащитник провел 16 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.
Напомним, 18 июня состоится жеребьевка первого и второго этапов квалификации Лиги чемпионов. «Астана» в первом и втором квалификационных раундах будет в числе «сеяных» команд.
Игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 9/10 июля, а ответные — 16/17 июля 2019 года.