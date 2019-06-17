«Ювентус» не готов платить 170 миллионов евро за Погба

Однако итальянский клуб не готов платить € 170 млн. На прошлой неделе технический директор туринцев прилетел в Манчестер для переговоров.

«Ювентус» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с 90 очками в активе. «МЮ» с 66 очками занял лишь шестое место в Чемпионате Англии. Поль Погба в 34 матчах АПЛ забил 13 голов и отдал девять голевых передач.