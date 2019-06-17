«Ювентус» не готов платить 170 миллионов евро за Погба
Итальянский «Ювентус» хочет вернуть полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Итальянский «Ювентус» хочет вернуть полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Однако итальянский клуб не готов платить € 170 млн. На прошлой неделе технический директор туринцев прилетел в Манчестер для переговоров.
«Ювентус» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с 90 очками в активе. «МЮ» с 66 очками занял лишь шестое место в Чемпионате Англии. Поль Погба в 34 матчах АПЛ забил 13 голов и отдал девять голевых передач.