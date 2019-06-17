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11:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» не готов платить 170 миллионов евро за Погба

Итальянский «Ювентус» хочет вернуть полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: Reuters

Однако итальянский клуб не готов платить € 170 млн. На прошлой неделе технический директор туринцев прилетел в Манчестер для переговоров.

«Ювентус» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с 90 очками в активе. «МЮ» с 66 очками занял лишь шестое место в Чемпионате Англии. Поль Погба в 34 матчах АПЛ забил 13 голов и отдал девять голевых передач.

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