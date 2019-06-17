СМИ: ПСЖ может продать Неймара, если получит достойное предложение

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Как отмечает издание, «ПСЖ» не намерен продавать 27-летнего бразильского форварда дешевле, чем за 222 млн евро — сумму, за которую контракт представители футболиста выкупили его у испанской «Барселоны» в 2017 году.

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В материале говорится, что агент Пини Захави начал готовить почву для возвращения Неймара в Испанию.

L’Equipe утверждает, что в последние несколько недель бразилец сообщил лицам из своего окружения о том, что устал от неопределенности ситуации.