СМИ: ПСЖ может продать Неймара, если получит достойное предложение
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» готов будет расстаться с нападающим Неймаром, если предложение устроит руководство футбольного клуба, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» готов будет расстаться с нападающим Неймаром, если предложение устроит руководство футбольного клуба, сообщает L’Equipe.
Как отмечает издание, «ПСЖ» не намерен продавать 27-летнего бразильского форварда дешевле, чем за 222 млн евро — сумму, за которую контракт представители футболиста выкупили его у испанской «Барселоны» в 2017 году.
В материале говорится, что агент Пини Захави начал готовить почву для возвращения Неймара в Испанию.
L’Equipe утверждает, что в последние несколько недель бразилец сообщил лицам из своего окружения о том, что устал от неопределенности ситуации.
В прошедшем сезоне Неймар, пропустивший несколько месяцев