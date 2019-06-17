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09:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ПСЖ может продать Неймара, если получит достойное предложение

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» готов будет расстаться с нападающим Неймаром, если предложение устроит руководство футбольного клуба, сообщает L’Equipe.

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Как отмечает издание, «ПСЖ» не намерен продавать 27-летнего бразильского форварда дешевле, чем за 222 млн евро — сумму, за которую контракт представители футболиста выкупили его у испанской «Барселоны» в 2017 году.

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В материале говорится, что агент Пини Захави начал готовить почву для возвращения Неймара в Испанию.

L’Equipe утверждает, что в последние несколько недель бразилец сообщил лицам из своего окружения о том, что устал от неопределенности ситуации.

В прошедшем сезоне Неймар, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 23 гола.

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