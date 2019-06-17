Разгром «выскочки» и возвращение «Кайрата» в тройку лидеров. Обзор 14-го тура КПЛ

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Алматинцам предстояла нелегкая игра против «Окжетпеса», ставшего крепким орешком при Андрее Карповиче. Но возвращение в строй после травмы Бауыржана Исламхана стабилизировало игру «Кайрата» и придало уверенности команде. Как итог, синегорцы были повержены на классе — 2:1. Этим самым кайратовцы отпраздновали четвертую победу подряд и с пятого места поднялись на третье. В свою очередь безвыигрышная серия кокшетаусцев растянулась до четырех игр, что не позволило им подняться выше восьмой строчки.

В другом не менее интересном матче «Астана» разбила «Кайсар» — 4:1. От кызылординцев ожидали более конкурентной игры, как-никак ранее они удачно противостояли командам из первой пятерки. Однако северяне собрались и поставили на место «выскочку». Поражение отбросило «Кайсар» на пятую позицию, тогда как северяне одержали вторую победу подряд на своем поле и сохранили за собой первое место.

Вот только потенциальным лидером чемпионата по-прежнему является «Тобол», проведший на две игры меньше и оказавшийся сильнее на выезде «Актобе» — 1:0. Решающий мяч на 75-й минуте забил форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек. Откровенно говоря, костанайцы обязаны были выигрывать более уверенно, все же считались фаворитами встречи. Хотя следует отдать должное «красно-белым», бившимся за честь клуба несмотря на утопическое турнирное положение. Что же, «Тобол» в этом сезоне как никогда близок к тому, чтобы прервать гегемонию «Астаны». Надо лишь продолжать играть в том же духе.

«Жетысу» остановил победное шествие «Ордабасы», выигравшего в последних четырех турах с общим счетом 11:0. Правда, талдыкорганцы уже на 16-й минуте оказались в роли отыгрывающихся после точного удара Жоао Пауло. Но к своей чести достаточно быстро восстановили равновесие — спустя пять минут отличился Камо Оганесян. Ничейный счет 1:1 продержался вплоть до финального свистка. Если для семиреченцев этот результат был приемлемым, то шымкентцы из-за него лишились третьего места, опустившись на четвертое. Впрочем, подопечным Кахабера Цхададзе еще представится возможность вернуться в тройку лидеров, главное, ею в полной мере воспользоваться.

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«Шахтер» впервые сыграл на своем поле, но вырвать победу над «Атырау» не сумел, хоть и вел с минимальным счетом после первого тайма. В то же время по отношению к «нефтяникам» не станем скупиться на похвалы по части неуступчивости. Если прежде они могли расклеиться, то в этот раз действовали более организованно, забив ответный мяч и тем самым сведя матч вничью 1:1. Причем подобного результата атыраусцы добились во втором туре кряду, а это их не может не обнадеживать в непростой борьбе за выживание. Карагандинцы со своей стороны не должны сорваться, с нынешним уровнем им вполне по силам удержаться в середине таблицы.

«Тараз» и «Иртыш» остались при своих — 0:0. И павлодарцы при новом тренере Милане Милановиче впервые сыграли вничью в текущем чемпионате. В общем-то, вышел неплохой итог для них с учетом того, что перед этим матчем имели в пассиве десять поражений. Другое дело, что таразцам необходимо было выигрывать, где как не дома им набирать максимальное количество очков. Как бы то ни было, команды остались соседями по таблице — «Тараз» на десятом месте, «Иртыш» на девятом.

Матчи 15-го тура пройдут 23 июня (воскресенье). Сыграют «Кайсар» — «Тараз», «Иртыш» — «Шахтер», «Атырау» — «Актобе», «Тобол» — «Окжетпес», «Кайрат» — «Жетысу», «Ордабасы» — «Астана».