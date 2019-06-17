«Манчестер Юнайтед» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба

По информации источника, на «Олд Траффорд» игроки каталонского клуба рассматриваются в качестве потенциальной замены хавбеку Полю Погба, который ранее заявил о готовности покинуть «красных дьяволов». В «МЮ» расставаться с французом не намерены, однако уже начали изучать различные варианты развития ситуации с его будущим.