«Манчестер Юнайтед» готовит рекордное предложение по трансферу защитника

Источник: РИА "Новости"

По информации Manchester Evening News, руководство «лис» может отпустить футболиста за £90 млн, что сделает его самым дорогим защитником в мире.

В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу Ван Дейк, который был приобретен «Ливерпулем» у «Саутгемптона» за £75 млн.