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12:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» готовит рекордное предложение по трансферу защитника

«Манчестер Юнайтед» готов сделать рекордное предложение «Лестеру» по приобретению защитника Гарри Магуайра.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Manchester Evening News, руководство «лис» может отпустить футболиста за £90 млн, что сделает его самым дорогим защитником в мире.

В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу Ван Дейк, который был приобретен «Ливерпулем» у «Саутгемптона» за £75 млн.

В прошедшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах «Лестера» во всех турнирах и забил три мяча.

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