«Манчестер Юнайтед» готовит рекордное предложение по трансферу защитника
«Манчестер Юнайтед» готов сделать рекордное предложение «Лестеру» по приобретению защитника Гарри Магуайра.
«Манчестер Юнайтед» готов сделать рекордное предложение «Лестеру» по приобретению защитника Гарри Магуайра.
По информации Manchester Evening News, руководство «лис» может отпустить футболиста за £90 млн, что сделает его самым дорогим защитником в мире.
В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу Ван Дейк, который был приобретен «Ливерпулем» у «Саутгемптона» за £75 млн.
В прошедшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах «Лестера» во всех турнирах и забил три мяча.