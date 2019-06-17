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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Когда одного из лидеров подвинули, или что нужно знать о 14-м туре КПЛ

В 14-м туре казахстанской премьер-лиги прервалась четырехматчевая победная серия «Ордабасы». Как известно, шымкентцы в гостях сыграли вничью с «Жетысу» (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.

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— Этот результат отбросил «Ордабасы» с третьего места на четвертое, хотя беспроигрышная серия команды составила девять туров.

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— Кроме того, оборона «Ордабасы» осталась самой надежной в премьер-лиге, в ее пассиве пять пропущенных мячей.

— В то же время южане больше других играли вничью — в шести случаях.

— Самая «дырявая» защита у «Актобе» — 29 пропущенных мячей.

— Статус самого результативного участника в КПЛ остался у «Астаны», забившей 30 голов. Самая «беззубая» атака у «Иртыша» — всего восемь голов.

— «Астана» одержала вторую победу подряд, «Тобол» и «Кайрат» — по четыре.

— Безвыигрышная серия «Актобе» составила восемь матчей, у «Окжетпеса», «Тараза», «Атырау» — по четыре, у «Шахтера» — три, у «Жетысу» и «Иртыша» — по два.

— Самый результативный матч в туре выдали «Астана» и «Кайсар» (4:1).

— Самая высокая посещаемость была зафиксирована на игре «Актобе» — «Тобол» (7000 зрителей), самая низкая — на матче «Астана» — «Кайсар» (2500).

Матчи 15-го тура пройдут 23 июня (воскресенье). В этот день сыграют «Кайсар» — «Тараз», «Иртыш» — «Шахтер», «Атырау» — «Актобе», «Тобол» — «Окжетпес», «Кайрат» — «Жетысу», «Ордабасы» — «Астана».

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