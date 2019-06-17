СМИ сообщили о планирующемся переходе Сейдахмета в «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

По их мнению, алматинский клуб готов выкупить на него права у «Уфы», при этом не сообщается о сумме планируемой сделки между клубами. Однако ранее российский клуб готов был расстаться с игроком за миллион евро.

В то же время «Левски» лишился возможности заработать бонусы на этом трансфере, так как ранее по поручению нового главного тренера Петара Хубчева отказался от услуг Сейдахмета, находившегося в расположении команды с февраля на правах аренды и сыгравшего всего три матча.

Хотя арендное соглашение заключалось до конца 2019 года и предусматривало определенные компенсации болгарскому клубу, если Сейдахмет будет продан третьей стороне, являясь его игроком.

Текущая трансферная стоимость казахстанца оценивается в 300 тысяч евро.