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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о планирующемся переходе Сейдахмета в «Кайрат»

19-летний футболист сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет может этим летом пополнить состав «Кайрата», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на болгарские СМИ.

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Источник: РИА "Новости"

По их мнению, алматинский клуб готов выкупить на него права у «Уфы», при этом не сообщается о сумме планируемой сделки между клубами. Однако ранее российский клуб готов был расстаться с игроком за миллион евро.

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Источник: «Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет возвращается в «Уфу»

В то же время «Левски» лишился возможности заработать бонусы на этом трансфере, так как ранее по поручению нового главного тренера Петара Хубчева отказался от услуг Сейдахмета, находившегося в расположении команды с февраля на правах аренды и сыгравшего всего три матча.

Хотя арендное соглашение заключалось до конца 2019 года и предусматривало определенные компенсации болгарскому клубу, если Сейдахмет будет продан третьей стороне, являясь его игроком.

Текущая трансферная стоимость казахстанца оценивается в 300 тысяч евро.

Руслан Ошуров  .

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