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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил об уходе легионера

Сербский полузащитник Милан Радин покинул «Актобе». Об этом объявила пресс-служба клуба.

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Контракт Радина с «Актобе» расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Причиной такого решения называются семейные обстоятельства.

За «Актобе» Радин выступал с февраля 2018 года.

За это время он провел 40 матчей в КПЛ и забил пять голов.

Для 27-летнего Радина «Актобе» был первым зарубежным клубом в карьере. До этого он играл на родине за «Партизан», «Вождовац», «Младост» из Лучани и ряд клубов из низших лиг.

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