«Актобе» объявил об уходе легионера

«Тобол» обыграл на выезде «Актобе» в матче с голом-фантомом и догнал «Астану»

За это время он провел 40 матчей в КПЛ и забил пять голов.

Для 27-летнего Радина «Актобе» был первым зарубежным клубом в карьере. До этого он играл на родине за «Партизан», «Вождовац», «Младост» из Лучани и ряд клубов из низших лиг.