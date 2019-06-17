«Актобе» объявил об уходе легионера
Сербский полузащитник Милан Радин покинул «Актобе». Об этом объявила
Сербский полузащитник Милан Радин покинул «Актобе». Об этом объявила
Контракт Радина с «Актобе» расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Причиной такого решения называются семейные обстоятельства.
За «Актобе» Радин выступал с февраля 2018 года.
За это время он провел 40 матчей в КПЛ и забил пять голов.
Для 27-летнего Радина «Актобе» был первым зарубежным клубом в карьере. До этого он играл на родине за «Партизан», «Вождовац», «Младост» из Лучани и ряд клубов из низших лиг.