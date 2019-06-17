В «Реале» началась забастовка

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По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал».

При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фейр-плей. Этим летом «Реал» уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.