Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
12Символическая сборная евросезона
15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Реале» началась забастовка

Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал».

Читайте также
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фейр-плей. Этим летом «Реал» уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.

В частности, в клуб пришли полузащитник Эден Азар, за которого «Реал» заплатил около 100 миллионов евро, и форвард Лука Йович — на него было потрачено около 70 миллионов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит сезона НХЛ
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Объявлен лучший футболист «Зенита» по версии болельщиков
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь