В «Реале» началась забастовка
Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.
Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал».
При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.
Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать
В частности, в клуб пришли полузащитник Эден Азар, за которого «Реал» заплатил около 100 миллионов евро, и форвард Лука Йович — на него было потрачено около 70 миллионов.