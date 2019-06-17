Унижение аутсайдера и второе поражение экс-клуба КПЛ. Итоги 10-го тура первой лиги Казахстана

Центральный матч тура прошел в Семее между одними из претендентов на выход в премьер-лигу «Алтаем» и «Акжайыком». Хозяева предрешили его исход в первом тайме, когда забили два гола усилиями Сергея Дудкина с пенальти и Вячеслава Сердюкова с игры на 25-й и 36-й минутах соответственно. После перерыва подопечные Сергея Тимофеева успешно отыграли на удержание счета (2:0), занеся в свой актив восьмую победу.

При этом «Алтай» остался в чемпионате единственной командой, не познавшей горечь поражения с началом сезона, укрепив заодно свое лидерство. А вот уральцы потерпели вторую неудачу, откатившись на шестое место. Тем не менее, ничего страшного для них не произошло, так как отставание от призовой тройки составило всего три очка.

Между тем другие претенденты на повышение в классе свои матчи выиграли. Так, «Каспий» дома разгромил аутсайдера лиги «Актобе-Жас» (7:0) — по дублю оформили Бранко Чубрило, Руслан Сахалбаев, Бекзат Кабылан, а также отличился Амандык Набиханов. Этим самым актаусцы закрепились на втором месте, тогда как «красно-белые» осели в подвале таблицы.

В свою очередь «Кызыл-Жар СК» одержал трудовую победу в гостях над «Махтааралом» (2:1). Этот результат вывел петропавловцев на третью позицию, в то время как южане расположились на 11-й строчке.

На два пункта от призовой тройки отдалился «Кайрат-Жастар», уступивший на выезде «Байконуру» (0:1). Решающий гол на первой компенсированной минуте матча забил Айбол Жахаев. Как итог, алматинцы в таблице стали пятыми, а кызылордиинцы — восьмыми.

«Академия Онтустик» в родных стенах взяла верх над «Астаной М» (3:1), тем самым обосновавшись на четвертой строчке. Столичным футболистам после трех пропущенных мячей к 72-й минуте уже было трудно вернуться в игру, в результате чего опустились на десятую ступеньку.

Единственный ничейный результат в туре был сыгран между «Шахтером-Булатом» и «Кыраном». На гол Вячеслава Путинцева на четвертой минуте гости ответили точным ударом Алибобо Рахматуллаева на 56-й. Если шымкентская команда оказалась на седьмом месте, то «горняки» — на 12-м.

Еще в одном матче «Жетысу Б» ожидаемо переиграл предпоследнюю команду чемпионата «Экибастуз» (1:0). Тут все решил пенальти, который на 60-й минуте реализовал Аблайхан Махамбетов.

Матчи 11-го тура пройдут в два дня. 22 июня (суббота) сыграют «Кыран» — «Махтаарал», «Кайрат-Жастар» — «Жетысу Б», а 23-го числа встретятся «Астана М» — «Байконур», «Акжайык» — «Академия Онтустик», «Актобе-Жас» — «Алтай», «Кызыл-Жар СК» — «Каспий», «Экибастуз» — «Шахтер-Булат».