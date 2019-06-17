«Астана» — «Кайрат» и еще четыре случая в мировом футболе, когда концерты пересекались с матчами

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«Зенит» — «Краснодар» — концерт Rammstein

Свежий и актуальный пример, который очень похож на то, что произошло в КПЛ. Дело в том, что 2 августа 2019 года на «Газпром-Арене» запланирован концерт немецкой группы Rammstein. «Зенит» в связи с этим попросил РПЛ перенести матч с «Краснодаром», намеченный на 4 августа, но премьер-лига ответила отказом. Недоволен этим решением и «Краснодар», которому предстоит 6 или 7 августа играть в выездном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Теперь «Зениту» придется подготовить свой стадион к центральному матчу тура всего за один день.

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Украина — Сербия, Украина — Люксембург — концерт Олега Винника

Известный украинский артист Олег Винник — один из тех, кто ради футбола перенес дату своего концерта, правда, тут и масштаб был другой — все-таки играла национальная сборная. Винник планировал концерт на «Арене-Львов» 1 июня, но вскоре по просьбе федерации футбола Украины перенес мероприятие на 24 августа. Сборная Украины в итоге успешно стартовала в отборе на Евро-2020, одержав победы над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

Интересно, что в прошлом году из-за концерта Винника было изменено место проведения матча одесского «Черноморца» против львовских «Карпат», из Одессы игру перенесли во Львов.

Матчи «Ростова» — концерт Басты

Клуб Бахтиера Зайнутдинова в прошлом году скандалил с известным рэпером Бастой, который запланировал свой концерт на «Ростов-Арене». Пикировки между клубом и артистом продолжались долгое время, «Ростов» был крайне негативно настроен по отношению к данному мероприятию. Но в итоге концерт Басты все-таки состоялся 29 сентября и собрал аншлаг — 35 тысяч человек. «Ростов» опасался, что газон на стадионе будет испорчен и клуб не сможет играть на родной арене до конца года, но в итоге эти опасения сошли на нет.

Матчи «Фортуны» — «Евровидение»

Стадион в Дюссельдорфе, где проводит домашние игры местная «Фортуна», постоянно принимает крупные музыкальные шоу мировых звезд. В разное время там выступали The Rolling Stones, AC/DC, Пол Маккартни и другие известные исполнители. В 2011 году «Фортуну» даже пришлось выселить на полтора месяца, потому что на «Эсприт Арене» состоялся конкурс «Евровидение», так что заключительные три домашние игры в сезоне клуб провел на специально построенном временном стадионе на 20 тысяч мест.

Отметим, что матч «Астана» — «Кайрат», скорее всего, пройдет в Павлодаре. Столичный клуб пообещал в ближайшее время назвать точное место проведения.