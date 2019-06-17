«Астана» — «Кайрат» и еще четыре случая в мировом футболе, когда концерты пересекались с матчами
Главный матч второго круга чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом», запланированный на 30 июня, скорее всего, будет перенесен в другой город. Дело в том, что 29 июня на «Астана Арене» пройдет концерт певца Димаша Кудайбергенова, после чего стадион вероятно не успеют подготовить к спортивному мероприятию. Корреспондент Vesti.kz вспоминает случаи, когда музыка прямым образом влияла на футбол.