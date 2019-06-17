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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Ордабасы», самая молодая команда лиги и гол-шедевр. Как казахстанец играет в Беларуси

Все больше молодых казахстанских футболистов отправляются развивать карьеру в зарубежных чемпионатах. Одним из таких является полузащитник Владислав Васильев, ныне выступающий за белорусский «Энергетик-БГУ». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как 22-летний игрок строит карьеру в Беларуси и уже привлекает к себе внимание более именитых клубов.

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Для начала, вкратце напомним, кто такой Васильев. Он воспитанник карагандинского «Шахтера» и один из тех, кто прошел программу «Оле Бразил», получив соответствующий опыт в Бразилии. В 17 лет Васильев дебютировал в КПЛ, а спустя в два года уехал в Беларусь к Анатолию Юревичу, который выстраивал самобытный коллектив — «Энергетик-БГУ».

В прошлом году минский клуб впервые за 13 лет вышел в высшую лигу. В нынешнем сезоне «энергетики» идут на 14 месте, одержав одну победу при четырех ничьих и шести поражениях. Васильев носит на спине знаковый 10-й номер и является железобетонным игроков стартового состава. В минувшем туре «Энергетик-БГУ» разгромно уступил «Динамо» (1:6), хотя началось все с великолепного гола Васильева, к слову, дебютного для него в высшей лиге Беларуси.

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Сейчас «Энергетик-БГУ» возглавляет Владимир Белявский, несколько лет назад он работал в «Ордабасы» и «Атырау». Молодая команда под его руководством играет в зрелищный, атакующий футбол, что подтверждают и результаты (победа 4:3 над «Шахтером», ничья 3:3 с «Минском»).

Васильев при этом уже был индивидуально отмечен — его включали в символическую сборную 4-го тура. «Все чувствуют себя комфортно. У нас дедовщина, только наоборот. В каждой команде есть свои сильные и слабые стороны. Наша сильная сторона — возраст», — говорит основной форвард команды Всеволод Садовский.

Главные цифры относительно Васильева и его клуба:

— Васильев — самый дорогой игрок клуба по оценкам Transfermarkt, его цена — 250 тысяч евро. Суммарная стоимость всей команды из Минска — 1,9 млн евро, то есть это даже меньше, чем стоимость одного Бауыржана Исламхана (два миллиона).

— В прошлом году, в первой лиги Беларуси казахстанец отыграл 29 матчей, в которых заработал 13 очков за результативность (10 голов + три ассиста). В этом сезоне, в рамках высшей лиги Васильев провел 11 матчей (все в основе), забив один гол и отдав три голевые передачи.

— «Энергетик-БГУ» — самая молодая команда высшей лиги Беларуси, средний возраст — 22,7 года. Отметим, что Васильеву в апреле исполнилось 22 года.

Интересно, что связь клуба «Энергетик-БГУ» с Казахстаном на Васильеве не ограничивается. Например, в тренерском штабе есть Александр Павлов (играл за «Окжетпес»), а в составе выступает еще один казахстанец — Жагонхир Ходжамов, правда, его игровая практика не столь регулярна — пять матчей в высшей лиге.

«Удивительность и вкуснота “Энергетика” заключается в том, что эта команда мне понятна. Вся эта структура понятна. Они прошли долгий путь, вышли в высшую лигу. Возраст их игроков не старше 22 лет. Это же класс, это работа на перспективу. Эта та философия, на которую бедна наша высшая лига. Знаю, что в команде есть Васильев, к которому уже проявляют интерес клубы из России и Казахстана. Это значит, что люди, которые ставят на поток подготовку ноунеймов, идут к своей цели целенаправленно», — отмечал известный белорусский журналист Николай Ходасевич.

Сам Васильев в интервью by.tribuna.com говорил, что пока не задумывается об уходе из клуба, а также рассуждал на тему выбора сборной:

«Если поступит предложение от Беларуси, буду думать. Честно скажу, прикину все за и против. Точно сразу не стану отвечать отказом. Слышал, что за мной смотрят люди из БАТЭ, но ни с кем не разговаривал по этому поводу. Не думаю о переходе в какой-то клуб, просто работаю над собой».

Правда, затем Васильев объяснил, что его не так поняли и гражданство Казахстана он менять не собирается. В марте футболист впервые был включен в расширенный состав сборной.

Алибек Кабенов  .

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