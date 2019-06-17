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17:36 (мск)

Погба обвел стенку из борцов сумо в Японии (видео)

Самая мощная стенка в футболе.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба побывал в Японии в рамках своего турне по Азии. Французский футболист пообщался с болельщиками и показал им пару трюков.

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Так, Погба исполнил штрафной через стенку, составленную из борцов сумо. Но Поль все равно не забил — из-за классного прыжка вратаря.

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В Японии Погба рассказал журналистам, что думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».

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До этого француз побывал в Китае и Южной Корее.

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Андрей Санталов

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