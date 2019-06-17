Погба обвел стенку из борцов сумо в Японии (видео)
Самая мощная стенка в футболе.
Самая мощная стенка в футболе.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба побывал в Японии в рамках своего турне по Азии. Французский футболист пообщался с болельщиками и показал им пару трюков.
Так, Погба исполнил штрафной через стенку, составленную из борцов сумо. Но Поль все равно не забил —
В Японии Погба рассказал журналистам, что думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».
До этого француз побывал в Китае и Южной Корее.
Андрей Санталов