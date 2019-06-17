СМИ: Коутиньо не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Ливерпулю»

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«Манчестер Юнайтед» следит за готовностью «Барселоны» продать 27-летнего футболиста. Однако английский клуб не готов тратить на Коутиньо сумму, сопоставимую с той, что «Барселона» заплатила за него «Ливерпулю» зимой 2018 года. Сумма трансфера бразильского полузащитника составила рекордные для «Барселоны» €145 млн.

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Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год. Он провел за мерсисайдский клуб 152 матча, забив 41 гол.

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» является одним из главных в английском футболе, клубы являются рекордсменами Англии по количеству титулов, команды завоевали по 42 трофея.