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19:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Коутиньо не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Ливерпулю»

ТАСС, 17 июня. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо не станет переходить в английский «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Ливерпулю». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» следит за готовностью «Барселоны» продать 27-летнего футболиста. Однако английский клуб не готов тратить на Коутиньо сумму, сопоставимую с той, что «Барселона» заплатила за него «Ливерпулю» зимой 2018 года. Сумма трансфера бразильского полузащитника составила рекордные для «Барселоны» €145 млн.

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Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год. Он провел за мерсисайдский клуб 152 матча, забив 41 гол.

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» является одним из главных в английском футболе, клубы являются рекордсменами Англии по количеству титулов, команды завоевали по 42 трофея.

В составе «Барселоны» Коутиньо провел 78 матчей, 57 из которых — в стартовом составе. За каталонский клуб бразилец забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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