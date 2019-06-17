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19:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Челси» отклонил предложения «Атлетико» и «Барселоны» по переходу футболиста Виллиана

ТАСС, 17 июня. Английский футбольный клуб «Челси» отклонил предложения испанских «Атлетико» и «Барселоны» по переходу бразильского полузащитника Виллиана. Об этом в понедельник сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года. По информации источника, сумма трансфера могла составить €39 млн, однако английский клуб намерен сохранить 30-летнего игрока.

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Виллиан перешел в «Челси» из российского «Анжи» в 2013 году.

За английский клуб он провел 292 матча в разных турнирах, забив 52 гола и отдав 53 результативные передачи. В составе «Челси» Виллиан дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской футбольной лиги и победителем Лиги Европы.

Помимо «Челси» и «Анжи», Виллиан выступал за украинский «Шахтер» и бразильский «Коринтианс». В составе сборной Бразилии полузащитник провел 63 матча, забив восемь голов.

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