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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Ювентусом» о трансфере португальского защитника Жоау Канселу, сообщает Goal.com.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, трансфер португальского футболиста обойдётся «горожанам» в € 60 млн. Ранее сообщалось, что в качестве замены Канселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера, а также Эльсеида Хюсая, который выразил желание покинуть свой нынешний клуб «Наполи».

Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии» за € 40 млн. Его контракт действует до 2023 года. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился четырьмя результативными передачами и получил шесть жёлтых карточек.

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