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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд в Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости футболиста французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара по делу о неуплате налогов, сообщает портал Folha de Sao Paulo.

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Отмечается, что речь, в частности, идет о двух особняках в Сан-Паулу, общая площадь которых составляет 3000 квадратных метров. Эти дома Неймар приобрел в 2011 году за 10 миллионов долларов, которые он получил в качестве аванса перед переходом в испанскую «Барселону». Другие объекты принадлежат Неймару, его семье или компаниям. Сообщается, что арестованные объекты недвижимости не могут быть проданы, но Неймар может продолжать пользоваться ими.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии требуют с Неймара 69 миллионов реалов (около 17,5 млн долларов) по делу о неуплате налогов, защита футболиста хотела снизить сумму до 11,5 млн реалов (около 2,9 млн долларов). Неймар в 2015 году был оштрафован на 188 миллионов бразильских реалов (сейчас — около 47,7 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов при переходе из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

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