СМИ: Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

Отмечается, что речь, в частности, идет о двух особняках в Сан-Паулу, общая площадь которых составляет 3000 квадратных метров. Эти дома Неймар приобрел в 2011 году за 10 миллионов долларов, которые он получил в качестве аванса перед переходом в испанскую «Барселону». Другие объекты принадлежат Неймару, его семье или компаниям. Сообщается, что арестованные объекты недвижимости не могут быть проданы, но Неймар может продолжать пользоваться ими.