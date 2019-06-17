Болт: «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба

«Погба мой друг, и я его большой фанат. Думаю, “Манчестер Юнайтед” должен строить команду вокруг него. Я знаю, как он способен играть. Если его будут окружать правильные футболисты, как в “Ювентусе”, он будет невероятен. В сборной Франции он просто восхитителен», — приводит слова Болта Goal.com.