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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Болт: «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил, что «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг полузащитника Поля Погба.

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Источник: AP 2019

«Погба мой друг, и я его большой фанат. Думаю, “Манчестер Юнайтед” должен строить команду вокруг него. Я знаю, как он способен играть. Если его будут окружать правильные футболисты, как в “Ювентусе”, он будет невероятен. В сборной Франции он просто восхитителен», — приводит слова Болта Goal.com.

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта». В январе текущего года Болт объявил, что не станет продолжать футбольную карьеру.

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