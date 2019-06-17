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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло: Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника туринского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Сарри преуспеет в «Ювентусе». Но это будет непросто, так как руководство и болельщики после стольких побед в Серии А потребуют выиграть Лигу чемпионов. Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса», особенно с точки зрения побед. При Аллегри «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но этот клуб не любит проигрывать. Я думаю, что ему придётся найти другую игровую систему с Криштиану Роналду.

При Аллегри «Ювентус» в определённые моменты показывал хороший футбол, подчёркивая особенности своих игроков. Но я не знаю, что значит хорошо играть, если вы не добиваетесь результатов", — приводит слова Капелло Calciomercato.

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