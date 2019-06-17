Капелло: Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника туринского клуба.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника туринского клуба.
«Сарри преуспеет в «Ювентусе». Но это будет непросто, так как руководство и болельщики после стольких побед в Серии А потребуют выиграть Лигу чемпионов. Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса», особенно с точки зрения побед. При Аллегри «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но этот клуб не любит проигрывать. Я думаю, что ему придётся найти другую игровую систему с Криштиану Роналду.
При Аллегри «Ювентус» в определённые моменты показывал хороший футбол, подчёркивая особенности своих игроков. Но я не знаю, что значит хорошо играть, если вы не добиваетесь результатов", — приводит слова Капелло Calciomercato.
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