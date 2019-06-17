Капелло: Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса»

«Сарри преуспеет в «Ювентусе». Но это будет непросто, так как руководство и болельщики после стольких побед в Серии А потребуют выиграть Лигу чемпионов. Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса», особенно с точки зрения побед. При Аллегри «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но этот клуб не любит проигрывать. Я думаю, что ему придётся найти другую игровую систему с Криштиану Роналду.