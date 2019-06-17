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17 июня, источник: Sport24

В Англии будут играть розовым мячом. Такого еще не было: теперь побьют рекорд результативности

Обещают разные цвета в течение сезона.

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Источник: premierleague.com

В прошлом ноябре Nike и английская Премьер-лига объявили о новом шестилетнем контракте, а сегодня представили мяч на новый сезон — Merlin. Он приурочен к 20-летию сотрудничества АПЛ с американской компанией. Как сообщают в Nike, дизайн призван проиллюстрировать черты Премьер-лиги, а также вдохновлен английской культурой жизни и дыханием местного футбола.

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Еще он вдохновлен классическим дизайном кроссовок Nike Air Max.

Новая серия радикально отличается от Ordem, что мы видели последние годы. Вот каким мячом играли, скажем, в прошлом сезоне:

А вот как выглядит новый Merlin.

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В глаза бросаются розовые вставки (по форме они напоминают спиннеры). Но сообщается, что дизайн будет модульным: цвет по ходу сезона будет с легкостью меняться. Это наверняка коснется зимних матчей, когда Nike поставляет топ-лигам яркие мячи, как правило, желтого оттенка. Зимний Merlin тоже будет — его покажут осенью.

Модель Melin состоит всего из четырех панелей, надежно спаянных между собой. Швов теперь меньше, поверхность для возможного удара больше, а значит, и сами удары будут точнее. Канавки Aerowtrack помогут мячу постоянно вращаться и, как следствие, стабильнее лететь по воздуху. Разница в текстурах на поверхности обеспечит уверенное сцепление на любом газоне и в любых погодных условиях. Латексная камера распределяет давление равномернее, чем обычная резиновая — форма точно будет сферической.

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Как пишет Daily Mail, этим мячом должны побить рекорд результативности, установленный в АПЛ в сезоне-2018/19 — 1 072 гола.

Merlin создан специально для Премьер-лиги. Неизвестно, касается ли эксклюзивность конструкции или только графического дизайна. Каким будет мяч от Nike для Серии А, пока не сообщалось, а Ла Лига теперь сотрудничает с Puma.

В продажу мяч поступит 4 июля, а впервые в АПЛ им сыграют «Ливерпуль» и «Норвич». Первый тур нового сезона стартует 9 августа.

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