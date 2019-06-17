В Англии будут играть розовым мячом. Такого еще не было: теперь побьют рекорд результативности
Обещают разные цвета в течение сезона.
Обещают разные цвета в течение сезона.
В прошлом ноябре Nike и английская
Еще он вдохновлен классическим дизайном кроссовок Nike Air Max.
Новая серия радикально отличается от Ordem, что мы видели последние годы. Вот каким мячом играли, скажем, в прошлом сезоне:
А вот как выглядит новый Merlin.
В глаза бросаются розовые вставки (по форме они напоминают спиннеры). Но сообщается, что дизайн будет модульным: цвет по ходу сезона будет с легкостью меняться. Это наверняка коснется зимних матчей, когда Nike поставляет
Модель Melin состоит всего из четырех панелей, надежно спаянных между собой. Швов теперь меньше, поверхность для возможного удара больше, а значит, и сами удары будут точнее. Канавки Aerowtrack помогут мячу постоянно вращаться и, как следствие, стабильнее лететь по воздуху. Разница в текстурах на поверхности обеспечит уверенное сцепление на любом газоне и в любых погодных условиях. Латексная камера распределяет давление равномернее, чем обычная резиновая — форма точно будет сферической.
Как пишет Daily Mail, этим мячом должны побить рекорд результативности, установленный в АПЛ в сезоне-2018/19 — 1 072 гола.
Merlin создан специально для
В продажу мяч поступит 4 июля, а впервые в АПЛ им сыграют «Ливерпуль» и «Норвич». Первый тур нового сезона стартует 9 августа.