«Барселона» готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения

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По информации источника, каталонский клуб намерен потребовать от бразильского форварда публичных извинений за скандал с его уходом в 2017 году.

Напомним, в 2017 году «Пари Сен-Жермен» выкупил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн. Позже стало известно, что футболист и его отец оттягивали момент перехода, чтобы получить бонусы от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».