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08:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения

«Барселона» готова рассмотреть возможность возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, сообщает El Chiringuito.

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По информации источника, каталонский клуб намерен потребовать от бразильского форварда публичных извинений за скандал с его уходом в 2017 году.

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Напомним, в 2017 году «Пари Сен-Жермен» выкупил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн. Позже стало известно, что футболист и его отец оттягивали момент перехода, чтобы получить бонусы от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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