Президент «ПСЖ»: Мбаппе на 200% останется в клубе в следующем сезоне

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Ранее форвард сборной Франции заявил, что в ближайшее время в его карьере произойдет «поворотный момент» и он может сменить клуб.

«Я не отпущу этого “безумного” игрока. Я хочу, чтобы игроки с гордостью носили нашу футболку, а не так, что они просто выполняют свою работу, когда им это удобно», — цитирует Аль-Хелаифи Би-би-си.

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«Мбаппе хочет быть вовлеченным в наш проект, чтобы расти вместе с командой. Но я объяснил ему и о его обязанностях, это не обсуждается… Поскольку он очень умный парень, я уверен, что он понял. Останется ли он в “ПСЖ” в следующем году? Я уверен не на 100%, а на 200%», — сказал президент «ПСЖ».

В сезоне-2018/19 форвард сборной Франции забил 33 гола в 29 матчах за «ПСЖ» в национальном чемпионате и помог команде завоевать чемпионский титул. 20-летний Мбаппе был признан лучшим футболистом Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) и получил награду лучшему молодому игроку чемпионата.