Текущие события
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
19.06
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
00:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский клуб пополнился 12-летним Месси

Французский «Дижон» объявил о подписании контракта с футболистом Райеном Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

Наверх

Месси — игрок 2007 года рождения. Он присоединится к команде академии «Дижона» и будет выступать под девятым номером. Ранее он играл за «Версаль 78».

Во время загрузки произошла ошибка.

14 июня стало известно, что мадридский «Реал» близок к приобретению японского хавбека «Токио» Такефусу Кубо. Игрок, известный как «японский Месси», ранее выступал в академии «Барселоны».

«Дижон» занял 18-е место по итогам чемпионата Франции сезона-2018/2019. Клуб сохранил прописку в элитном дивизионе благодаря успеху в стыковых матчах против «Ланса».

Читайте также:

Дижон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара
Российский хоккеист вошел в топ-10 итогового рейтинга драфта НХЛ
Болт назвал игрока, вокруг которого «МЮ» должен строить команду
Немецкий журналист прокомментировал допинговый скандал в Чувашии
Лидер «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года
Российский теннисист рассказал о ненависти к Роджеру Федереру
Капелло прокомментировал назначение Сарри тренером «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь