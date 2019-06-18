СМИ: Неймар готовится к возвращению в «Барселону»

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Как утверждает источник, президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу лично отвечает за переговоры с отцом игрока. Мужчины готовы покончить с разногласиями, чтобы футболист смог вернуться в стан каталонцев.

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Сообщается, что за трансфер Неймара «Барселона» готова отдать €100 млн. В сделку также планируется включить Самуэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.

Бразилец уже выступал за «Барсу». В стане каталонцев он провел четыре сезона с 2013 по 2017 годы.

В составе сине-гранатовых Неймар провел 186 матчей всех турниров, став автором 105 голов и 76 результативных передач.