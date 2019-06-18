СМИ: Неймар готовится к возвращению в «Барселону»
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готовится к возвращению в каталонскую «Барселону». Об это сообщает Globo Esporte.
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готовится к возвращению в каталонскую «Барселону». Об это сообщает Globo Esporte.
Как утверждает источник, президент
Сообщается, что за трансфер Неймара «Барселона» готова отдать €100 млн. В сделку также планируется включить Самуэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.
Бразилец уже выступал за «Барсу». В стане каталонцев он провел четыре сезона с 2013 по 2017 годы.
В составе
Завершившийся сезон он провел за «ПСЖ». В составе парижан он смог оформить 15 голов и отдать 8 передач в 17 матчах чемпионата Франции.