В случае ухода Лэмпарда тренером «Дерби» может стать другой экс-игрок «Челси»

По информации издания, Терри, занимающий пост помощника наставника бирмингемской «Астон Виллы», может сменить на посту другого экс-игрока «синих» — Фрэнка Лэмпарда .

В СМИ сообщалось, что бывший полузащитник столичной команды может возглавить «Челси» после ухода итальянского специалиста Маурицио Сарри в туринский «Ювентус».