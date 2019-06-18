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09:50 (мск), источник: Газета.Ру

В случае ухода Лэмпарда тренером «Дерби» может стать другой экс-игрок «Челси»

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри может стать главным тренером клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти», передает Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, Терри, занимающий пост помощника наставника бирмингемской «Астон Виллы», может сменить на посту другого экс-игрока «синих» — Фрэнка Лэмпарда.

В СМИ сообщалось, что бывший полузащитник столичной команды может возглавить «Челси» после ухода итальянского специалиста Маурицио Сарри в туринский «Ювентус».

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