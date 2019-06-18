В случае ухода Лэмпарда тренером «Дерби» может стать другой экс-игрок «Челси»
Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри может стать главным тренером клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти», передает Mirror.
Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри может стать главным тренером клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти», передает Mirror.
По информации издания, Терри, занимающий пост помощника наставника бирмингемской «Астон Виллы», может сменить на посту другого
В СМИ сообщалось, что бывший полузащитник столичной команды может возглавить «Челси» после ухода итальянского специалиста Маурицио Сарри в туринский «Ювентус».