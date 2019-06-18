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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» лишился лучшего бомбардира КПЛ на матч с «Жетысу»

Нападающий алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола не сыграет в предстоящем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги против талдыкорганского «Жетысу».

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Украинский форвард получил желтую карточку в предыдущем туре против «Окжетпеса» (2:1), которая стала четвертой в сезоне. Таким образом, игрок «Кайрата» пропустит следующую игру.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл 12 матчей и с 11 голами возглавляет бомбардирскую гонку.

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