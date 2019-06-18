Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клуба
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба «Далянь Ифан».
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба «Далянь Ифан».
По информации The Times, испанскому специалисту предложили контракт с зарплатой £12 млн. По нынешнему соглашению с «Ньюкаслом», который истекает 30 июня, Бенитес получает £6 млн.
Отмечается, что английский клуб предложил Бенитесу новый контракт, однако стороны не смогли договориться об его условиях.