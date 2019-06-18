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13:52 (мск), источник: Газета.Ру

Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клуба

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба «Далянь Ифан».

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Источник: AP 2019

По информации The Times, испанскому специалисту предложили контракт с зарплатой £12 млн. По нынешнему соглашению с «Ньюкаслом», который истекает 30 июня, Бенитес получает £6 млн.

Отмечается, что английский клуб предложил Бенитесу новый контракт, однако стороны не смогли договориться об его условиях.

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