Экс-тренер «Кайрата» сменил бывшего наставника сборной Аргентины в новом клубе
Бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер назначен главным тренером «Катар СК», передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер назначен главным тренером «Катар СК», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт 43-летнего испанца рассчитан на один сезон. В катарском клубе Феррер сменил
Последним клубом Феррера был «ФАР Рабат», который он возглавлял с января по июнь 2019 года. Под его руководством клуб занял 14-е место из 16 клубов высшей лиги Марокко.
Напомним, с июля 2017 года по октябрь 2018-го Феррер возглавлял «Кайрат». Под его руководством алматинский клуб дважды выигрывал Кубок и становился серебряным призером чемпионата. Также испанец работал в юношеской сборной Казахстана (до 17 лет).