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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» сменил бывшего наставника сборной Аргентины в новом клубе

Бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер назначен главным тренером «Катар СК», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт 43-летнего испанца рассчитан на один сезон. В катарском клубе Феррер сменил экс-тренера сборной Аргентины Серхио Батисту. В прошедшем сезоне «Катар СК» занял предпоследнее, 11-е, место, но остался в высшей лиге после победы в стыковом матче.

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Последним клубом Феррера был «ФАР Рабат», который он возглавлял с января по июнь 2019 года. Под его руководством клуб занял 14-е место из 16 клубов высшей лиги Марокко.

Напомним, с июля 2017 года по октябрь 2018-го Феррер возглавлял «Кайрат». Под его руководством алматинский клуб дважды выигрывал Кубок и становился серебряным призером чемпионата. Также испанец работал в юношеской сборной Казахстана (до 17 лет).

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