Аравийский эффект. Почему у Кабананги не получилось заиграть в «Астане» после возвращения

Возвращение Кабананги в «Астану» было воспринято с большим энтузиазмом, поскольку форвард знал, что такое чемпионат Казахстана и ему не требовалось время на адаптацию. Но в случае с конголезцем все-таки сработала известная поговорка — в одну реку нельзя войти дважды.

Из КПЛ Кабананга уходил в статусе одного из лучших легионеров. Он провел ударный 2017 год, блистая, как в чемпионате Казахстана, так и в еврокубках. Но сыграв полгода в не самом конкурентном чемпионате Саудовской Аравии, нападающий вернулся совсем другим. Фактически он провалил вторую часть 2018 года, так и не набрав оптимальную форму. В Лиге Европы форварда набрал всего два ассиста за 11 игр, а в КПЛ и вовсе ни разу не забил.

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Новый сезон Жуниор начал вдохновенно — его голы принесли «Астане» Суперкубок страны в принципиальном противостоянии с «Кайратом». Но в КПЛ форвард уже не был столь эффективен. В 14 матчах у него всего два забитых мяча.

Результативность «Астаны» при этом не упала — команда Григорчука самая плодовитая на голы в лиге, но влияние на игру со стороны того же Кабананги минимальное. Когда конголезец только пришел в «Астану», его критиковали повсеместно за неуклюжесть и отсутствие техники, но, как ни крути, он был полезен, он очень много работал на команду, смещался во фланги, был хорош в единоборствах. Это компенсировало его недостаточную результативность. При Стойлове форвард прибавил во всем, но сейчас пропали не только голы, но и умение эффективно работать на команду.

Возможно, что проблемы в психологии и мотивации у футболистов из Африки порой случаются спады именно из-за этого. Кабананга достиг всего в Казахстане, его место в старте не обсуждалось, победы приходили к команде даже в самые неблагоприятные дни. Кроме того, игрок знал, что летом его аренда заканчивается и придется возвращаться в «Аль-Наср».

Статистика Кабананги в «Астане»:

Сезон 2015/16:

КПЛ — 13 матчей, пять голов, один ассист

Еврокубки — 10 матчей, два ассиста.

Сезон 2016/17:

КПЛ — 31 матч, 19 голов, семь ассистов

Еврокубки: 12 матчей, два гола.

Сезон 2017/18:

КПЛ — шесть матчей

Еврокубки: 11 матчей, четыре гола, три ассиста.

Сезон 2018/19:

КПЛ: 14 матчей, два гола, два ассиста

Еврокубки: 11 матчей, два ассиста.

Ранее стало известно, что Кабананга вернется в «Аль-Наср», который в 2018 году купил его у «Астаны» за два миллиона евро. На тот момент этот трансфер был рекордным для казахстанского футбола.