СМИ: «Бешикташ» начал переговоры с «Фенербахче» о трансфере футболиста Нойштедтера

«Фенербахче» и 31-летний россиянин не стали продлевать действующий контракт, который истекает 1 июля 2019 года. Как отмечает источник, желание о переходе защитника сборной России выразил новый главный тренер «Бешикташа» Абдуллах Авджи.

За «Фенербахче» Нойштедтер выступает с 2016 года, за это время он провел 181 матч в составе команды во всех турнирах, в которых забил восемь мячей. Нойштедтер получил российское гражданство в 2016 году. В составе национальной команды России Нойштедтер провел 12 матчей, забив один гол.