Джерард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Times.

Напомним, Лэмпард является одним из главных претендентов на вакантное место у руля его бывшего клуба «Челси» — бывший наставник лондонского клуба Маурицио Сарри возглавил «Ювентус».

По информации The Times, руководство «Дерби» вышло на Джеррарда с предложением о сотрудничестве, однако тот ответил отказом. Альтернативным вариантом для клуба из Чемпионшипа является ещё один экс игрок «Челси» ассистент главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри.