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21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат Мишеля Платини описал его допрос

Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали. Он проходит свидетелем по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года, передает слова юриста The Independent.

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Источник: AFP 2019

Бурдон рассказал, что Платини находится на допросе, как того требуют следователи. «Мишель Платини показал себя спокойно и говорил прямо, отвечал на вопросы, и дал полезные объяснения. Он абсолютно уверен в своем будущем», — заявил юрист. Он также подчеркнул, что Платини ни в чем не виновен.

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О том, что французский функционер был доставлен в полицию, сообщалось ранее 18 июня. Изначально речь шла об аресте бывшего президента УЕФА, однако позднее выяснилось, что он оказался в полиции ради дачи показаний. В его адрес не было предъявлено никаких обвинений.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.

В декабре 2015 года Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Бывшего функционера наказали за нарушения Кодекса этики ФИФА после того, как он получил на свой личный счет два миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера, в итоге также отстраненного. Позднее срок дисквалификации француза был сокращен до шести лет.

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