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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Четвертый экс-футболист «Кайрата» ушел из «Иртыша» до открытия трансферного окна

Бывший нападающий сборной Гамбии Момоду Сиссей покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт павлодарского клуба.

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Контракт Сиссея расторгнут по обоюдному согласию сторон. В «Иртыш» он перешел перед началом сезона и провел 10 матчей в КПЛ, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Для 30-летнего Сиссея «Иртыш» стал третьим казахстанским клубом в карьере. В 2018 году он выступал за «Кызыл-Жар СК», а с 2013 по 2015 играл за «Кайрат». Всего в КПЛ гамбиец за 69 матчей забил 21 гол.

До Сиссея «Иртыш» до открытия трансферного покинули три казахстанских футболиста — это защитники Станислав Лунин и Ойбек Балтабаев, а также хавбек Аслан Дарабаев. Интересно, что они также в прошлом играли за «Кайрат».

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