Четвертый экс-футболист «Кайрата» ушел из «Иртыша» до открытия трансферного окна
Бывший нападающий сборной Гамбии Момоду Сиссей покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт павлодарского клуба.
Бывший нападающий сборной Гамбии Момоду Сиссей покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт павлодарского клуба.
Контракт Сиссея расторгнут по обоюдному согласию сторон. В «Иртыш» он перешел перед началом сезона и провел 10 матчей в КПЛ, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Для 30-летнего Сиссея «Иртыш» стал третьим казахстанским клубом в карьере. В 2018 году он выступал за «Кызыл-Жар СК», а с 2013 по 2015 играл за «Кайрат». Всего в КПЛ гамбиец за 69 матчей забил 21 гол.
До Сиссея «Иртыш» до открытия трансферного покинули три казахстанских футболиста — это защитники Станислав Лунин и Ойбек Балтабаев, а также хавбек Аслан Дарабаев. Интересно, что они также в прошлом играли за «Кайрат».