Четвертый экс-футболист «Кайрата» ушел из «Иртыша» до открытия трансферного окна

Контракт Сиссея расторгнут по обоюдному согласию сторон. В «Иртыш» он перешел перед началом сезона и провел 10 матчей в КПЛ, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Для 30-летнего Сиссея «Иртыш» стал третьим казахстанским клубом в карьере. В 2018 году он выступал за «Кызыл-Жар СК», а с 2013 по 2015 играл за «Кайрат». Всего в КПЛ гамбиец за 69 матчей забил 21 гол.