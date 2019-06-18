Де Лигт отказался перейти в «Барселону»

По данным источника, такое решение принял агент игрока Мино Райола, так как «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» сделали голландцу более выгодные предложения по личному контракту. «Барселона» в свою очередь посчитала экономически невыгодным улучшать предложения игроку.

В завершившемся сезоне 19-летний де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн. В составе сборной Нидерландов защитник сыграл 15 матчей и забил один мяч.