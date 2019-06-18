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18 июня, источник: Sport24

Счастливую кофту Гвардиолы продали на аукционе за $7,5 тыс

Знаменитую кофту главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продали на аукционе.

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Источник: Reuters

Испанец пообещал выставить на продажу свой серый кардиган с капюшоном, в котором ходил на матчи в прошедшем сезоне, после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.

В итоге покупатель из США отдал за кофту испанского тренера $7,5 тыс. Средства будут отданы в благотворительный фонд «Манчестер Сити», который занимается поставкой здоровой еды нуждающимся семьям, сообщает The Sun.

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