Счастливую кофту Гвардиолы продали на аукционе за $7,5 тыс
Знаменитую кофту главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продали на аукционе.
Знаменитую кофту главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продали на аукционе.
Испанец пообещал выставить на продажу свой серый кардиган с капюшоном, в котором ходил на матчи в прошедшем сезоне, после победы над «Челси» в финале Кубка Англии.
В итоге покупатель из США отдал за кофту испанского тренера $7,5 тыс. Средства будут отданы в благотворительный фонд «Манчестер Сити», который занимается поставкой здоровой еды нуждающимся семьям, сообщает The Sun.