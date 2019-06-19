СМИ: Лэмпард подпишет трехлетний контракт с «Челси»

Пост главного тренера «синих» стал вакантным после того, как Маурицио Сарри возглавил туринский «Ювентус». Ранее СМИ сообщали, что Лэмпард дал свое согласие возглавить «Челси» после того, как владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович гарантировал ему не менее двух лет у руля лондонской команды.