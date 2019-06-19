СМИ: Лэмпард подпишет трехлетний контракт с «Челси»

На данный момент 40-летний специалист руководит клубом второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Дерби Каунти».
Пост главного тренера «синих» стал вакантным после того, как Маурицио Сарри возглавил туринский «Ювентус». Ранее СМИ сообщали, что Лэмпард дал свое согласие возглавить «Челси» после того, как владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович гарантировал ему не менее двух лет у руля лондонской команды.
В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, в составе команды стал трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.